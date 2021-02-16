Порт-Вила, , 04:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на территории островного государства Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг подземных толчков располагался в 58 километрах к западу от города Порт-Вилья на глубине 14 километров. Его координаты составили 17,75 градусов южной широты и 167,759 градусов восточной долготы. Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмособытие магнитудой 5,1 произошло у берегов Вануату. Его очаг находился в 245 км к юго-западу от Лакаторо на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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