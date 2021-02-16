Хабаровск, 16 февраля 2021, 04:13 — REGNUM В Хабаровский край пришёл циклон из Приморья — сильный ветер и снег прогнозируют синоптики на 16 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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На утро 16 февраля отключений горячего и холодного водоснабжения не зафиксировано. Ночью на дорогах Хабаровска работало 32 единицы спецтехники, убрано 400 куб. снега, на автотрассы высыпано 322 тонны противогололедных средств.
С раннего утра по трассам краевой столицы вышло 54 специализированные машины.
За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей.
Утром на городские маршруты вышло 614 единиц общественного транспорта: 30 трамваев, 17 троллейбусов, 567 автобусов.
Возможны гололед, снежный накат и пробки.
Как сообщало ИА REGNUM, циклон, который бушует в Приморье вторые сутки, не принёс серьёзных повреждений, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.