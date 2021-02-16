Хьюстон, США, , 03:53 — REGNUM Подача электроснабжения в дома американского штата Техас начнется в ближайшее время, когда ремонтные бригады проведут необходимые аварийные работы, заявил губернатор региона Грег Эббот на своей странице в Twitter.

«Хорошие новости. Скоро будут первые результаты», — добавил он.

По данным пресс-службы губернатора, местные власти штата Техас сосредотачивают все возможные ресурсы для борьбы с последствиями снежного шторма. В частности, большие силы брошены на расчистку дорог, а также на создание 135 пунктов обогрева для местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за снежного шторма в штате Техас оказались без электроснабжения более 3,1 млн человек. Еще более 300 тыс. домохозяйств пострадали в штате Орегон. Кроме того, из-за аномальных холодов в ряде южных штатов США начали лопаться трубы водоснабжения.

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