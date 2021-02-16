Сургут, Югра, , 03:46 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор директору туристической фирмы «Сафари Тур», которая похитила 3,1 млн рублей у своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Деньги были похищены в 2017—2018 годах под предлогом продажи туров в Турцию, Вьетнам, Таиланд, Тунис, Индию, и путешествий на территории России. Пострадали 16 граждан. Директор агентства, взяв деньги за туры, направила их не на бронирование, а в личный карман.

Суд приговорил директора «Сафари Тур» к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.