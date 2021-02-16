Советский район, Югра, , 03:31 — REGNUM В Югре бывший директор спортивного комплекса предстанет перед судом за присвоение более 400 тысяч бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в октябре — декабре 2014 года, будучи директором спорткомплекса «Содружество» в Советском районе, обвиняемый изготовил фиктивные договоры купли-продажи с одной из фирм на 27 пластиковых окон и 15 дверей на общую сумму 406 тыс. рублей. Фактически окна и двери не приобретались, деньги директор потратил на личные цели.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества»). В ходе следствия экс-директор вину признал и возместил ущерб, отмечают в СУ СКР по ХМАО.