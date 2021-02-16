Южно-Сахалинск, 16 февраля 2021, 02:47 — REGNUM На Сахалине бушует снежный циклон. Из-за чего в островном регионе ограничено движение автобусов, поездов, паромов, задерживаются и прилёты самолётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном ЦУР.
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На расчистке дорог областного значения от снега работают 254 единицы техники и 455 человек.
Из-за непогоды отменены рейсы автобусов по направлениям Поронайск — Южно-Сахалинск, Поронайск — Александровск-Сахалинский, Макаров — Южно-Сахалинск, Холмск — Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск — Анива, Шахтерск — Южно-Сахалинск, Углегорск — Южно-Сахалинск.
Закрыто движение паромов на переправе Ванино — Холмск.
Из Южно-Сахалинска в Томари и Поронайск отменены железнодорожные рейсы.
Задерживается прилёт на Сахалин авиарейсов из Москвы и Владивостока. Из Южно-Курильска задержан самолёт в Южно-Сахалинск.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре жители одного из пятиэтажных домов четвертые сутки живут без теплоснабжения. Как пишет БНК, 9 февраля в доме случилась коммунальная авария, которая потребовала отключения теплоснабжения всего дома. Все это время 20 семей, проживающих в доме, остаются без тепла.