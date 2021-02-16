Порт-Вила, , 02:28 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения находился в 245 километрах к юго-западу от населенного пункта Лакаторо. Глубина его залегания составила десять километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра. Очаг сейсмособытия находился в 68 километрах к юго-западу от города Падангсидимпуан на глубине 36 километров. Пострадавших не было.