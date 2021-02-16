Луганск, , 02:12 — REGNUM Пожар, произошедший из-за взрыва на газораспределительном узле на востоке Луганска ликвидирован, 16 февраля сообщает агентство Луганскинформцентр.

При этом на месте ЧП продолжают работу специалисты МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля на газораспределительном узле по улице Вторая Беломорская в Луганске прогремел взрыв неустановленного происхождения, а после начался пожар. Высота его пламени достигала 20 метров.

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