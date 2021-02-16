Яунде, , 02:05 — REGNUM Военнослужащие армии Камеруна ликвидировали четырех террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в камерунских вооруженных силах.

Сообщается, что антитеррористическая операция проходила в Крайнесеверном регионе Камеруна. Силовики вместе с подразделениями самообороны окружили террористов, которые занимались мародерством в заброшенных зданиях на границе с Нигерией. Завязалась перестрелка.

«Четверо взрослых боевиков были ликвидированы в ходе перестрелки. Еще двух террористов возрастом около 12 лет арестовали. Еще несколько скрылись, получив огнестрельные ранения», — заявил источник.

Сведений о потерях среди силовиков не поступало.