Лусака, , 00:28 — REGNUM Автобус врезался в стадо рогатого скота на перекресте в западной части Замбии, сообщает пресс-служба полиции этой африканской страны.

Сообщается, что инцидент произошел 12 февраля на шоссе, соединявшем два крупных города провинции. Водитель автобуса врезался в стадо животных, переходивших дорогу. В результате столкновения погибли 12 голов скота, еще двое получили ранения. У самого автобуса повреждены фары, бампер и лобовое стекло. Получил ли травмы водитель — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Индии. В результате столкновения погибли 14 человек, еще четверо получили тяжелые травмы. По предварительной версии, причиной ДТП могла стать техническая неисправность.