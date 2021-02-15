Киев, , 23:36 — REGNUM Бывший депутат Рады от нацистской партии «Свобода» из-за разговора на русском языке пытался зарезать посетителя кафе, сообщает 15 февраля украинский интернет-портал Страна.ua.

По информации портала, инцидент произошёл14 февраля. экс-депутат Олег Гелевей и его ранее судимый приятель пытались зарезать жителя Киева, зашедшего в кафе поужинать.

Гелевей с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт с официанткой, обращавшейся к посетителям на русском языке.

За официантку заступился один из посетителей, но Гелевей с собутыльником ударили его ножом. Пострадавший госпитализирован. Экс-нардеп отпущен после допроса в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 16 января действует закон о запрете русского языка в сфере обслуживания.

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