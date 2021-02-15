Новомосковск, Тульская область, 15 февраля 2021, 23:15 — REGNUM В Тульской области 42-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену, сообщает 15 февраля пресс-служба регионального управления СК.
Убийство произошло днем в одном из офисных помещений торгового центра на улице Маяковского в городе Новомосковске.
Женщина скончалась на месте. Стрелявший задержан сотрудниками полиции в поселке Грицовский Веневского района.
По факту убийства возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Мотивы преступления пока не выяснены.
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