Новомосковск, Тульская область, , 23:15 — REGNUM В Тульской области 42-летний мужчина выстрелом в голову убил свою бывшую жену, сообщает 15 февраля пресс-служба регионального управления СК.

Убийство произошло днем в одном из офисных помещений торгового центра на улице Маяковского в городе Новомосковске.

Женщина скончалась на месте. Стрелявший задержан сотрудниками полиции в поселке Грицовский Веневского района.

По факту убийства возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Мотивы преступления пока не выяснены.

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