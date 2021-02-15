Сыктывкар, , 23:09 — REGNUM В Сыктывкаре жители одного из пятиэтажных домов четвертые сутки живут без теплоснабжения.

Как пишет БНК, 9 февраля в доме случилась коммунальная авария, которая потребовала отключения теплоснабжения всего дома. Все это время 20 семей, проживающих в доме, остаются без тепла.

«У нас в комнате температура опустилась до 10 градусов. Отопление включили только в половину девятого вечера. В пятницу вновь отопление было отключено, его дали только около шести вечера», — цитирует издание жительницу дома.

В диспетчерской службе компании, которая обслуживает дом, ситуацию объяснили тем, что уже несколько дней слесари не могут попасть в несколько комнат в доме, чтобы развоздушить стояки отопления, чтобы теплоноситель стал проходить по трубам.

По данным синоптиков, в столице Коми установилась морозная погода, температура воздуха колеблется от — 20 до — 25 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, три тысячи жителей города Ростов Ярославской области более суток оставались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.