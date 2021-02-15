Саранск, , 22:52 — REGNUM В отношении 27-летней учительницы одной из школ Мордовии возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что во время перемен женщина приглашала младшеклассников в спортивный зал, предлагая поиграть в различные игры. Она завязывала детям глаза и под предлогом сохранности снимала с них ювелирные украшения. Обратно учительница их не возвращала. В ряде случаев кража происходила под предлогом помощи при снятии верхней одежды или поправлении воротничка.

В дальнейшем украшения женщина сдавала в ломбард, полученные деньги она тратила на личные нужды. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила 117 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, учитель ОБЖ одной из школ продолжительное время домогался учениц. Девочки не раз сообщали об этом директору, которая до последнего не верила словам учениц, пока ей не показали видеозапись. Теперь этим видео заинтересовались в Следственном комитете.

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