Мехико, , 21:09 — REGNUM На территории четырех штатов Мексики без электроэнергии остались порядка 400 тыс. человек, заявил 15 февраля журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По его словам, перебои в электроснабжении вызваны непогодой и штормом. Ремонтные работы уже ведутся в штатах Тамаулипас, Чиуауа, Нуэво-Леон и Коауила.

Кроме того, СМИ сообщают, что аварии в энергосетях вызваны резкими перепадами в энергосистеме и начались около 17:00 мск.

Стоит отметить, что из-за снежной бури и похолодания в расположенном рядом американском штате Техас без электричества остаются более 2,3 млн. человек.

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