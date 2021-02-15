Баткен, Киргизия, , 20:43 — REGNUM На киргизско-таджикской границе чуть не произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом сообщили в пограничной службе Киргизии сегодня, 15 февраля.

По имеющейся информации, инцидент произошел 12 февраля в местности Чек-Добо в Баткенской области Киргизии, где киргизский пограничный наряд обнаружил граждан Таджикистана, которые сажали деревья на спорном участке границы.

Киргизские пограничники потребовали прекратить незаконные действия, таджикистанцы же устроили с ними словесную перепалку.

В разгар конфликта туда же прибыли военнослужащие Таджикистана, после чего киргизские и таджикские пограничники заняли позиции.

Для недопущения эскалации конфликтной ситуации состоялась встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, в ходе которой киргизская сторона заявила о недопустимости любой деятельности на спорных территориях.

По итогам переговоров все работы на неописанном участке границы в местности Чек-Добо прекращены. Сейчас обстановка на киргизско-таджикской границе стабилизировалась, пограничники вновь несут службу в повседневном режиме.