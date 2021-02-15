Ижевск, , 19:59 — REGNUM Осужденный за получение взяток экс-глава Удмуртии Александр Соловьев в настоящее время проходит лечение в одной из клиник Ижевска. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников.

По его словам, 12 февраля, в пятницу, Соловьеву стало плохо, он жаловался на боли в сердце. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, сообщает портал «Сусанин». При этом лично Соломенников не видел экс-главу республики.

Ранее в одном из местных telegram-каналом появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Соловьева после допроса по делу экс-главы минприроды республики, якобы у бывшего чиновника отнялись ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Установлено, что при строительстве мостов через Каму и Буй он получил взятки на 134 млн рублей, долю в уставном капитале юридического лица на 2,7 млн рублей, ещё 5 млн рублей и услуги имущественного характера на 20 тыс. рублей.

14 октября прошлого года суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей. Защита Соловьева подала апелляционную жалобу на приговор.

3 февраля текущего года Верховный суд Удмуртии отклонил апелляцию. Приговор в отношении Соловьева вступил в силу.

В ходе расследования и судебного процесса экс-глава Удмуртии неоднократно жаловался на состояние здоровья. На этом основании мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на домашний арест.

В настоящее время Соловьеву 70 лет.

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