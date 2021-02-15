Самара, , 19:53 — REGNUM Замначальника УМВД РФ по г. Самаре обвинили в получении взятки. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, весной 2011 года обвиняемый занимал должность замначальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 ГУВД по региону. Следователи считают, что фигурант уголовного дела получил от гражданина взятку в виде автомашины ВАЗ-21 214 стоимостью свыше 300 тысяч рублей. По версии следствия, за это он должен был обеспечить непринятие подчиненными сотрудниками мер ответственности при обнаружении противоправной деятельности взяткодателя и других лиц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам взятки. Суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу. Расследование дела продолжается.

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