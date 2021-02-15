Орловский район , , 19:40 — REGNUM В Орловском районе Ростовской области по подозрению в служебном подлоге задержан судебный пристав-исполнитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 февраля.

Следователи полагают, что подозреваемый в период с апреля 2015 года по ноябрь 2020 года внёс в служебную документацию сведения, на основании которых было прекращено исполнительное производство в отношении жительницы посёлка Орловский. Женщина задолжала кредиторам 187 тыс. рублей.

Следователи установливают все обстоятельства произошедшего.