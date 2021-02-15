Посёлок городского типа Бисерть, Свердловская область, , 19:02 — REGNUM Спасатели определили предположительное местонахождение ещё одного человека, погибшего под обломками в посёлке Бисерть (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Местонахождение выявил кинологический расчёт Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Продолжаются разборки строительных конструкций, к этому привлекли автокран, задействованы осветительные башни.

«Для обеспечения жизнеобеспечения группировки спасателей на месте работ развернут мобильный пункт обогрева», — добавили в главке.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке обрушилась кровля на территории бывшей котельной. Ранее было известно лишь об одном погибшем, однако их оказалось двое.

Читайте ранее в этом сюжете: После обрушения в котельной на Урале прокуратура начала проверку