Ереван, , 18:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 17:21 мск в Армении, сообщили 15 февраля в пресс-службе армянского МЧС.

Уточняется, что землетрясение произошло в 17 км к югу от столицы Армении. Очаг залегал на глубине десять километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 13 февраля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в восьми километрах к юго-востоку от Еревана. Были зафиксированы десятки афтершоков.

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