Улан-Батор, , 18:33 — REGNUM О землетрясении магнитудой 4,9 в районе российско-монгольской границы произошло 15 февраля сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 24 км от населённого пункта Турт (Монголия) и в 266 км к юго-западу от Ангарска (Иркутская область).

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясения произошли в Китае, Японии и Индонезии.

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