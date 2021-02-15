Кострома, , 18:46 — REGNUM 15 февраля в Свердловском районном суде Костромы состоялось заседание по вопросу о заключении под стражу подозреваемого в убийстве и расчленении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Свердловский районный суд Костромы © http://sverdlovsky.kst.sudrf.ru

Мужчина не отрицал свою вину и сказал, что не ставил перед собой цели убийства. От дачи более подробных показаний он отказался.

«Подозреваемый был немногословен. Потрясенным или расстроенным он не выглядел. Он сказал, что цели убивать человека у него не было, цель была только прекратить действия с его стороны (по информации источника интернет-издания Life, между подозреваемым и убитым произошёл конфликт — ИА REGNUM)», — сообщили корреспонденту в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил просьбу следователя о заключении подозреваемого под стражу. Интересы костромича в суде представлял государственный адвокат.

Напомним, расчлененное тело 33-летнего мужчины было обнаружено в квартире в костромском микрорайоне Давыдовский 13 февраля 2021 года. Как сообщали федеральные и региональные СМИ, двое бывших сотрудников МВД — хозяин квартиры и его гость — устроили застолье с алкоголем. Позже в квартиру приехал ещё один бывший полицейский вместе с двумя друзьями. Между мужчинами возник конфликт — приехавший избил и связал хозяина квартиры и убил пришедшего к нему в гости друга. От дачи комментариев и уточнения вопроса о принадлежности убитого и убийцы к службе в органах в региональном Управлении МВД отказались.

Читайте ранее в этом сюжете: В расчленении мужчины в Костроме подозревают экс-полицейского