Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Десятилетний мальчик застрелен неизвестными в городе Пасадена американского штата Калифорния, сообщает 15 февраля телеканал KTLA5.

Ребенок погиб возле своего дома. По предварительным данным, он был расстрелян неизвестным человеком, подъехавшим на автомашине.

Получивший два огнестрельных ранения мальчик скончался в больнице.

Мотивы стрелявшего неизвестны.

Полиция заявляет, что ведет поиск троих подозреваемых в этом убийстве.

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