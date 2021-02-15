Уфа, , 18:12 — REGNUM Экс-главу Баймакского района заподозрили в превышении должностных полномочий в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 59-летний подозреваемый, не проводя торги, заключил муниципальный контракт с ООО «Передвижная механизированная колонна — Баймак» на осуществление строительного контроля при реконструкции стадиона «Труд» в г. Баймак. Следователи считают, что строительный контроль проводился лишь формально, поскольку эта же компания выполняла реконструкцию данного объекта.

По версии следствия, строительные работы были осуществлены не в полном объеме, а стройматериалы, без уведомления заказчика, были заменены на дешевые аналоги. При этом акты выполненных работ были подписаны на весь объем, который был предусмотрен контрактом. Следователи считают, что в результате был причинен ущерб бюджету муниципального образования на общую сумму более трех млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения при строительстве привели к невозможности эксплуатации здания стадиона: существует риск обрушения отдельных конструкций данного объекта, поэтому нужно проводить восстановительные работы, стоимость которых, по предварительной оценке, составляет свыше 25 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Расследование дела продолжается.

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