Тюмень, , 17:36 — REGNUM В Тюменской области у деревни Марьино Исетского района из грузовой «Газели» неизвестные выкинули прямо в поле 25 собак и щенков. Об этом сообщили участники группы «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Собаки, спасаясь, стали выходить на дорогу. Автомобилисты сигнализировали о выброшенных животных в полицию. Часть беспризорников отловила специализированная служба из Ялуторовска, несколько собак взяли волонтёры из группы помощи животным Солнышко», сообщает телекомпания «Тюменское время».

Отмечается, что собаки все контактные. Многие из них с ошейниками. Не обошлось и без интриги. После огласки случившегося, на место выброса собак приехала некая гражданка, которая заявила о себе, как о хозяйке животных. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.