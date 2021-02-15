Рязань, , 17:43 — REGNUM 38-летний мужчина пострадал 15 февраля в ТРЦ «Премьер» в Рязани. Сотрудник ресторана получил травмы при ремонте холодильного компрессорного оборудования.

Первоначально сообщалось, что в ТРЦ взорвался газовый баллон, однако эта информация не подтвердилась. По предварительным данным, работник проводил продувку холодильного компрессорного оборудования. Шланг под давлением лопнул и ударил мужчину по рукам.

Пострадавшего с ушибленными ранами кистей обеих рук доставили в амбулаторный травматологический центр, сообщает рязанский портал «Ya62.ru»