Астрахань, , 17:30 — REGNUM Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации СМИ об обрушении пешеходного моста через проток Серебряная Воложка в микрорайоне 20 лет Октября. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратура оценят соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, своевременности проведения ремонта или обследования моста на предмет устойчивости его конструкций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, понтон пешеходного моста затонул в ночь с 14 на 15 февраля, не выдержав «активных подвижек льда». Сейчас движение по мосту перекрыто. При этом мост совсем недавно был отремонтирован — работы закончились в начале февраля.

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