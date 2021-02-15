Спасский район, , 17:36 — REGNUM Уголовное дело о похищении человека возбуждено в отношении 48-летнего жителя Спасского района Рязанской области. Мужчина насильно увёз знакомую и несколько суток удерживал её, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2020 года злоумышленник увёз женщину из дома их общего знакомого в соседнюю деревню. Пять дней он силой удерживал её в пустующих домах. На глазах женщины, похититель взломал топором пластиковое окно в чужом доме, проник внутрь в поисках продуктов питания и сигарет. Пленнице удалось сбежать, когда мужчина крепко заснул, она обратилась в полицию.

Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.