Курск, , 17:20 — REGNUM В Курске не подтвердилась информация о том, что ученик школы № 42 нашёл в обеде куриную лапу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пост о том, что ребёнок пожаловался на «рис с руками», и фотографию с якобы куриной лапой в обеде опубликовали в соцсетях 12 февраля. Замгубернатора Александр Чуркин после личного общения с авторами публикации заявил, что эта запись — «фейк».

В школу после публикации отправилась специальная комиссия, которая встретилась с учениками и их родителями. Информацию из интернета никто из них не подтвердил.

В администрации региона также отметили, что по нормам СанПиНа использование субпродуктов при приготовлении питания для школьников запрещено.