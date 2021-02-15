Воронеж, , 17:03 — REGNUM Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Воронежской кадетской школы имени А.В. Суворова возбуждено по результатам проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Дело возбудили по статье 156 УК РФ.

В конце января воронежские СМИ сообщили, что родители одного из воспитанников кадетской школы пожаловались на избиение их ребенка со стороны педагога. Тогда СК начал проверку.

Как уточнили в ведомстве, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются воспитанники и их законные представители, сотрудники образовательного учреждения. Назначен комплекс необходимых экспертиз, изучается служебная документация. В рамках дела СК намерен дать оценку действиям должностных лиц учебного заведения.