Посёлок городского типа Бисерть, Свердловская область, , 16:26 — REGNUM Прокуратура Нижнесергинского района Свердловской области ведёт проверку по факту обрушения в котельной на производственной площадке в посёлке Бисерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека. Известно, что здание ранее было цехом предприятия, проходящего сейчас процедуру банкротства. Двое граждан могли нелегально проникнуть на территорию объекта и срезать с кровли металлические балки. В результате этого кровля и могла обрушиться.

Прокуратура проверяет соблюдение федерального законодательства о консервации консервации объекта и ведёт другие проверочные мероприятия. Как сообщало ИА REGNUM, кровля в неработающей котельной обрушилась 15 февраля. Один человек погиб.

Читайте ранее в этом сюжете: СК начал проверку после смерти человека в бывшей свердловской котельной