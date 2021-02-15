Тобольский район, Тюменская область, , 16:14 — REGNUM В больницу Тобольска из деревни Ишменева доставлены два пациента с подозрением на гаффскую болезнь. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«В настоящее время им проводится комплексная диагностика. На момент осмотра состояние пациентов оценено как удовлетворительное. Окончательный диагноз будет установлен по итогам всех исследований», — сообщает департамент.

По информации «Вслух.ру», деревня Ишменева находится в 22,5 км от предыдущего очага заражения гаффской болезнью — деревни Ачиры Тобольского района. Отмечается, что в Ишменева умерли четыре собаки.

Ранее, в октябре 2020 года, гаффскую болезнь заподозрили у жителя Иземети, но после комплексного обследования диагноз не подтвердился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года десять жителей деревни Ачиры Тобольского района заболели редкой гаффской болезнью. Источником инфекции стала рыба из озера Андреевского.