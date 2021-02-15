Кострома, , 16:15 — REGNUM В Костроме два человека погибли от отравления угарным газом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Kostroma.Today».

Газовая плита Pixabay.com

Обе трагедии произошли в конце прошлой недели — 12 и 14 февраля. Первое происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Советской, где предположительно от отравления угарным газом умер 20-летний костромич. Погибший проживал в квартире вместе с еще одним мужчиной. Его сосед остался жив благодаря тому, что спал в другой комнате, где концентрация газа была не такой большой. Сейчас он находится в больнице.

Второй случай произошел 14 февраля в доме на улице Почтовой. В одной из квартир дома нашли тело 54-летней женщины. Следователи проводят проверку по происшествиям.

В связи с инцидентами костромской губернатор Сергей Ситников поручил газовикам, госжилинспекции и региональному департаменту строительства, ТЭК и ЖКХ «усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования в жилых домах», а так же провести разъяснительную работу с населением.

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