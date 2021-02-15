Волгоград, , 15:51 — REGNUM Четверых жителей Саратовской области подозревают в браконьерстве в Старополтавском районе Волгоградской области. Нарушителей искали шесть часов, от преследования они пытались уйти на снегоходах, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Выстрелы прозвучали 13 февраля на территории охотхозяйства. Оперативники с егерем шесть часов искали браконьеров в лесу, а когда вышли на след нарушителей, те попытались уйти от погони на двух снегоходах, выбрасывая по пути следования оружие и добычу. Полицейские, тоже передвигавшиеся на снегоходах, задержали четырёх жителей Саратовской области в возрасте от 28 лет до 41 года. Он сознались в незаконной охоте, пояснив, что застрелили двух косуль, чтобы употребить мясо в пищу. У браконьеров изъяли транспортные средства, в радиусе 500 метров от задержания обнаружены охотничьи ружья, ножи, разделочный топор, патроны и фрагменты разделанных туш.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.