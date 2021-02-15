Ставрополь, , 15:50 — REGNUM В Ставропольском крае обнаружили и задержали водителя, совершившего наезд на двух девушек-подростков. ДТП произошло 13 февраля в станице Григорополисской. Водитель скрылся с места происшествия, даже не оказав помощь раненым, сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

«13 февраля около 21:10 на пересечении улиц Шмидта и Буденного станицы Григорополисской водитель иномарки допустил наезд на пешеходов — 15-летнюю и 16-летнюю школьниц, после чего, не оказав помощи пострадавшим, не вызвав полицию и скорую помощь, скрылся с места ДТП», — сообщили в МВД.

С серьезными повреждениями девочки были доставлены в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим.

По горячим следам личность водителя была установлена. Им оказался 39-летний односельчанин пострадавших. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.