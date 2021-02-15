Белгород, , 15:35 — REGNUM Разрушенные кирпичные внутренние стены и провалившийся пол показала в видеообращении к мэру жительница Белгорода. По словам женщины, она несколько месяцев живёт в таких условиях, хотя не раз обращалась в разные инстанции.

70-летняя пенсионерка рассказала, что обрушения произошли после капитального ремонта многоквартирного дома № 24 на улице Белгородского полка. Три месяца она прожила без канализации. Кирпичи от внутренних стен рассыпаны по всей квартире, уцелевшее имущество стоит в коридоре. Женщина просит мэра Белгорода Юрия Галдуна хоть как-то помочь в решении её проблемы, сообщает 15 февраля паблик «Белгород — это интересно».

Согласно Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, большинство работ в четырёхэтажном здании 1962 года постройки должны были закончиться к 1 октября 2020 года. На ремонт многоквартирного дома были выделены свыше 8,8 млн рублей.