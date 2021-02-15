Элиста, , 15:22 — REGNUM В Элисте по факту невыплату зарплаты возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), фигурантом которого стал гендиректор строительной компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в нарушение требований трудового законодательства строители не получали зарплату с ноября 2020 года по январь 2021 года. Потерпевшими признаны два работника фирмы.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.