Джакарта, , 15:18 — REGNUM В результате оползней в округе Нгетос провинции Восточная Ява в Индонезии погибли 10 человек, сообщает CNN Indonesia.

Спасатели нашли 12 человек, 10 из которых умерли, а двое выжили.

В Индонезии заявили, что процесс расчистки завалов и поиска пострадавших и пропавших без вести займет 14 дней.

По данным источника, оползни нанесли серьезный ущерб восьми домам. В общей сложности 147 жителей эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжаются поиски пропавших без вести в результате оползней в округе Нгетос провинции Восточная Ява.

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