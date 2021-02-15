Ставрополь, , 15:18 — REGNUM В Ставропольском крае рано утром 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали два человека — фельдшеры скорой, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Инцидент случился около 06:30 на автодороге, ведущей из города Минеральные Воды в Кисловодск. На скользкой дороге водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали два фельдшера. Их доставила в больницу города Пятигорска. Водитель машины при её опрокидывании во время происшествия травм не получил.

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