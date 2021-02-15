Посёлок городского типа Бисерть, Свердловская область, , 14:57 — REGNUM Следователи инициировали доследственную проверку после инцидента в посёлке Бисерть (Свердловская область), где под завалами бывшей котельной погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В посёлке Бисерть (Свердловская область) скончался человек на территории бывшего завода. По предварительной информации МЧС, обрушилась крыша неэксплуатируемой котельной. Под завалами найден один погибший. Спасатели отправились на место инцидента сразу же после поступления информации на единый телефон спасения. Тело умершего нашли в ходе осмотра.

Предварительно выявлено, что двое мужчин разбирали металлические конструкции в здании бывшей котельной, что и привело к обрушению. «Сведений о том, что произошло со вторым мужчиной, пока не имеется», — уточнили в следственном управлении.

Следователями осматривают место происшествия, устанавливают очевидцев, опрашивают работников завода, на территории которого и расположено здание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Билимбае (Свердловская область) скончалась девушка, попавшая под колёса грузового поезда.

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