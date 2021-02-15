Аликанте, Испания, , 14:34 — REGNUM Испанские полицейские задержали мужчину, который выдавал себя за агента Интерпола и публиковал фотографии женщин на порносайтах без их согласия. Такое сообщение опубликовано на странице Национальной полиции Испании в Twitter.

Полицейские в ходе расследования нашли 1200 фотографий 700 женщин, в том числе снимки интимного характера. В доме подозреваемого при обыске также обнаружили жёсткие диски, телефоны и компьютеры, видео жертв и фальшивые документы Интерпола.

Мужчину задержали в Аликанте, ему 33 года, по национальности он испанец. Задержанный публиковал на порносайтах снимки женщин, копируя их с сайтов знакомств.

Затем он связывался с женщинами, представлялся агентом Интерпола и предупреждал их о якобы «иностранной мафии», которая публикует снимки. Рассказывая женщинам об опасности, он предлагал встречу для «предоставления более подробной информации».

Одну из женщин при встрече он убедил сделать интимные снимки, чтобы сравнить их с размещёнными в сети. Женщина согласилась, но потом подозреваемый стал требовать новых встреч и фотографий, угрожая разослать снимки её знакомым.

Другая женщина в такой же ситуации обратилась в полицию.