Курган, , 13:54 — REGNUM В Курганской области завершено следствие по делу бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, мошенничестве и злоупотреблениях, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в марте — апреле 2018 года Олег Рожков умышленно организовал приёмку непригодных к эксплуатации робототехнических средств для нужд МЧС и подписал акт об их оплате. МЧС России таким образом необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей.

Далее, с февраля 2019-го по февраль 2020 года, Рожков незаконно использовал в своих личных целях и при возведении своего жилого дома собственность МЧС — квадроцикл, снегоход и строительную технику.

Также Рожкова обвиняют в хищении не менее 128 тыс. бюджетных рублей в виде незаконных выплат и в покупке дорогостоящих гаджетов для личного пользования за казённый счёт на сумму 160 тыс. рублей

Напомним, Олег Рожков был задержан и арестован в марте 2020 года. На данный момент обвиняемый и его адвокат приступили к изучению материалов дела.

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