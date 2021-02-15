Аликанте, Испания, , 13:46 — REGNUM Национальная полиция Испании задержала на территории Аликанте мужчину, представлявшегося женщинам при знакомстве агентом Интерпола и впоследствии распространявшем без согласия этих женщин в интернете их фотографии интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Испании в Twitter.

«Он выдавал себя за агента Интерпола, чтобы публиковать фотографии сексуального характера женщин, с которыми знакомился через сайт знакомств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что всего мужчиной было опубликовано почти 1200 фотографий подобного толка.

По данным испанских СМИ, задержанному мужчине 33 года.