Джокьякарта, Индонезия, , 13:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в регионе Джокьякарта, сообщает Detik.

Землетрясение произошло в море 15 февраля 2021 года в 14:06 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находится в 116 км к юго-западу от Кулон-Прого. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 потрясло индонезийскую провинцию Северная Суматра.

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