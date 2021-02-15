Аддис-Абеба, , 13:47 — REGNUM Группу экстренного реагирования направит в Гвинею, где возникла вспышка лихорадки Эбола, Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе. Об этом сообщает пресс-служба центра.

В Афросоюзе, говорится в сообщении, получили информацию о вспышке заболевания и готовы предложить всестороннюю поддержку со стороны его учреждений. Организация CDC продолжит работать с правительством Гвинеи и готовится развернуть группу экстренного реагирования в течение 48 часов.

В группу войдут эксперты. Кроме того, CDC и Западноафриканская организация здравоохранения созовёт специалистов на экстренное совещание для лучшей координации мер, принятых в Гвинее и соседних странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-западе страны. Ранее четыре человека скончались от этой болезни.

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