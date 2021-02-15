Брянск, , 13:32 — REGNUM Очередь из грузовых транспортных средств на выезд из России сохраняется в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области. Ждут оформления 150 грузовых транспортных средств, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе Брянской таможни.

Оформление транспорта с российской стороны происходит без задержек. Сотрудники таможни работают в усиленном режиме, однако грузовики не могут выехать на Украину. В очереди перед пунктом пропуска Новые Юрковичи стоят 150 автомобилей.

«Из-за снижения пропускной способности сопредельного пункта пропуска Сеньковка водители не могут покинуть территорию России. Оформленные грузовые автомобили полностью заполнили нейтральную зону, а также территорию пункта пропуска», — пояснил начальник Брянской таможни Игорь Ерошин.

В таможне рекомендуют водителям использовать для пересечения границы многосторонние пункты пропуска Курской и Белгородской таможен.

Как сообщало ИА REGNUM, затор начался 12 февраля — тогда перед МАПП Новые Юрковичи скопились более 100 автомобилей, ещё 80 грузовиков ждали очереди в пункте пропуска Троебортное.

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