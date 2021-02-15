Симферополь, , 13:18 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего директора филиала ООО «Титановые инвестиции» — завода «Крымский титан», расположенного в Армянске Республики Крым, рассмотрит Красноперекопский районный суд Крыма, первое заседание назначено на 19 февраля. Об этом сообщается на сайте суда.

Экс-директор предприятия обвиняется по части 3 статьи 247 («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов») и по части 2 статьи 251 («Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ»). Как ранее уточнили в Генпрокуратуре, по версии следствия, директор филиала предприятия в период с января 2017 года до сентября 2018 года допустил нарушение правил безопасной эксплуатации объекта размещения отходов — кислотонакопителя, что привело к значительному увеличению в нем концентрации кислых солей и соединений. В результате из-за выбросов в районе Армянска и села Перекоп произошло загрязнение воздуха, приведшее к массовому заболеванию жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, выбросы в атмосферу в Армянске были зафиксированы в августе-сентябре 2018 года, тогда же завод был приостановлен, ввели режим ЧС, который действовал более недели, с 14 по 23 сентября 2018 года.

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