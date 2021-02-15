Белоярский район, Югра, , 13:17 — REGNUM В Югре деревня Юильск Белоярского района четверо суток из-за аварии жила без электричества. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

При этом не объявлялся режим чрезвычайной ситуации, резервные источники питания не подключались, не произведён перерасчёт платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества.

По результатам прокурорского реагирования ООО «Газпром энергосбыт Тюмень» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Жителям деревни был произведён перерасчёт за отключение электроэнергии.

Деревня Юильск является национальным поселением, в 2010 году здесь проживали 148 человек.