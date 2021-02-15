Донецк, , 13:17 — REGNUM Тактика террористических атак против жителей республик Донбасса не даст Киеву урегулировать конфликт в регионе. Об этом заявил 15 февраля руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он прокомментировал покушение на одного из командиров Народной милиции ДНР в Горловке и подчеркнул, что тактика террора значительно усугубляет процесс урегулирования ситуации на линии соприкосновения

«Такие методы могут повести за собой негативные процессы на линии соприкосновения», — сказал Якубов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, командир батальона Народной милиции ДНР с позывным «Длинный» получил ранения при подрыве его автомобиля в Горловке. Силовика госпитализировали, министерство госбезопасности ДНР возбудило уголовное дело о теракте.

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